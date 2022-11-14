Макс Ферстаппен о переговорах с Пересом после финиша: «Мы сели за стол и выложили друг другу все»

Пилоты «Ред Булл» и обсудили внутренний конфликт после финиша Гран-при Сан-Паулу.

На последних кругах гонки в Интерлагосе Ферстаппен отказался пропускать напарника и таким образом помогать тому в борьбе за второе место в личном зачете – в ответ разочарованный Перес заявил, что Макс «показал, кто он на самом деле».

Двукратный чемпион мира после финиша отметил, что у него были причины так поступить, и нидерландская пресса уверена, что в действительности Ферстаппен не простил Пересу якобы умышленную аварию на этапе в Монако, которая помогла мексиканцу квалифицироваться впереди и затем выиграть Гран-при.

После завершения гонки Ферстаппен и Перес сели за стол переговоров и позднее пожали друг другу руки.

«Мы сели за стол и выложили друг другу все. Конечно, я понимаю сторону Чеко, понимаю, что он разочарован, но и я объяснил, почему не отдал позицию.

Речь о том, что было в прошлом. Не буду распространяться, но в команде это знают. Не стану говорить, где произошла эта история.

Наконец-то мы обсудили это все вместе. И теперь как команда мы во всем разобрались и теперь пойдем дальше. Готовимся к Абу-Даби», – рассказал Ферстаппен.

«В Абу-Даби Макс сделает все, чтобы Серхио занял второе место в чемпионате мира», – добавил советник «Ред Булл» .

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