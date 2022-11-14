Хюлькенберг заменит Шумахера в «Хаасе» в 2023 году (Bild)
Мик Шумахер покинет «Хаас» по окончании сезона-2022, подтверждает Bild.
По информации немецкого издания, Шумахера заменит резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг, который считался главным претендентом на место в «Хаасе». Официальное объявление ожидается в среду, 16 ноября. Хюлькенберг станет напарником Кевина Магнуссена.
F1-Insider.com подтверждает информацию коллег со ссылкой на «надежный источник». Утверждается, что Шумахеру сообщили о решении на Гран-при Сан-Паулу.
Одна из причин перестановки – медленное развитие Мика, который очень дорого обходится команде. Bild оценивает ущерб от аварий Шумахера в нынешнем сезоне в сумму, превышающую три миллиона евро. Кроме этого, после подписания контракта с новым титульным партнером (MoneyGram) «Хаас» может позволить себе уход спонсоров, связанных с Миком.
Наиболее вероятным местом работы Шумахера немецкое издание считает «Мерседес», где гонщик станет запасным. Остались и минимальные шансы на место основного: если Логан Сэрджант не получит суперлицензию для выступлений в «Формуле-1», Мик может присоединиться к «Уильямсу».
Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?
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