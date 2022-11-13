Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на Гран-при Сан-Паулу – пилота «Ред Булл» оштрафовали на 5 секунд

( ) и («Мерседес») столкнулись по ходу Гран-при Сан-Паулу. Столкновение произошло на пути ко второму повороту.

В результате столкновения обе машины получили повреждения – однако Хэмилтон остался на трассе, а Ферстаппен побывал в боксах для замены переднего антикрыла и вернулся на тек в конце пелотона.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение оштрафовать Ферстаппена на 5 секунд.

«Мерседес» наконец-то борется за победу, Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись

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