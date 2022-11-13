Леклер врезался в барьеры после столкновения с Норрисом, Ландо получил пятисекундный штраф
Шарль Леклер и Ландо Норрис столкнулись на Гран-при Сан-Паулу после рестарта.
Пилот «Феррари» вылетел в ограждения после контакта с представителем «Макларена», однако смог добраться до боксов и продолжить борьбу.
Стюарды выписали Норрису пятисекундный штраф.
За ходом гонки можно следить на странице онлайна:
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