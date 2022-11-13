Леклер врезался в барьеры после столкновения с Норрисом, Ландо получил пятисекундный штраф

и столкнулись на Гран-при Сан-Паулу после рестарта.

Пилот вылетел в ограждения после контакта с представителем , однако смог добраться до боксов и продолжить борьбу.

Стюарды выписали Норрису пятисекундный штраф.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

«Мерседес» наконец-то борется за победу, Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram