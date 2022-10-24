«Ред Булл» – чемпион, Ферстаппен вырвал победу у Хэмилтона, умер Матешиц, дебютная практика Шварцмана за «Феррари» и другие события Гран-при США

Sports.ru представляет дайджест главных событий Гран-при США «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Ферстаппен победил, несмотря на затянувшийся пит-стоп – Макс обогнал Хэмилтона на последних кругах, третьим стал Леклер. Чемпион выиграл в 13-й раз в 2022 году, повторив рекорд Михаэля Шумахера и Феттеля по числу побед за сезон.

2. «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов. Команда выиграла пятый титул в истории и первый – после 2013 года.

3. Сайнс взял поул и сошел после столкновения с Расселлом в первом же повороте. Джорджу выписали пятисекундный штраф.

У «Феррари» 12 поул-позиций в 2022 году – это повторение рекорда команды 2004 года. Подиум Леклера позволил ему вернуться на второе место в чемпионате.

4. Будущие напарники Стролл и Алонсо столкнулись – в итоге Ланс сошел. Алонсо продолжил гонку и прорвался на седьмое место, однако получил 30-секундный штраф за езду без зеркала и стал 15-м. «Альпин» подала протест. За само столкновение наказали Стролла потерей трех позиций на старте Гран-при Мехико.

5. Гонщиком дня стал Феттель, завоевавший восьмое место (после штрафа Алонсо Себ поднялся на седьмую строчку). Оказаться выше немцу помешал провальный пит-стоп.

6. Умер Дитрих Матешиц. Ферстаппен посвятил сооснователю и совладельцу компании «Ред Булл» победу в Остине.

7. Финансовый скандал: Зак Браун написал письмо ФИА и «Ф-1», где назвал перерасход «мошенничеством», намекая на «Ред Булл». После этого Хорнер пожаловался, как травят детей сотрудников, Вольфф «чуть не прослезился». После кончины Матишица переговоры между ФИА и «Ред Булл» приостановили.

По неофициальной информации, ФИА намерена на четверть сократить время работы «Ред Булл» в аэротрубе, перерасход составляет 1,8 миллиона долларов (Хорнер говорит о «нескольких тысячах»), а «Мерседес» готов превысить потолок расходов, если «Ред Булл» серьезно не накажут.

8. Сэрджант заменит Латифи в «Уильямсе» в 2023 году, если доберет баллы в суперлицензию. Трансфер подтвердила команда.

9. Шварцман дебютировал в рамках Гран-при «Ф-1» за «Феррари» и в практике стал быстрейшим из «пятничных» пилотов.

10. Хэмилтон рассчитывает, что вместе с Брэдом Питтом создаст лучший фильм о гонках в истории. Съемки картины будут происходить во время уик-эндов «Ф-1» в 2023-м, Питт обсудил проект со всеми боссами команд.

11. «Хаас» нашел нового титульного спонсора после разрыва с «Уралкалием» Мазепина в марте.

12. ФИА признала нелегальным переднее крыло «Мерседеса», использованное в практике, хотя ранее одобрила отправленные командой модели.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен потерял лидерство на пит-стопе, но опередил Леклера и Хэмилтона и победил в США

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США

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1. Судьба титула MotoGP решится в последней гонке сезона. Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и увеличил отрыв от Куартараро, который финишировал третьим.

2. WRC. Ожье победил на Ралли Каталонии, одержав первую победу в сезоне.

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Мехико «Ф-1» (4-6 ноября).

2. Решающий Гран-при Валенсии MotoGP (4-6 ноября).

3. Финальная гонка сезона NASCAR Cup в Финиксе (6 ноября).

Важнейшие цитаты

Ланс Стролл о сходе: «Я оставил Алонсо много места, не было необходимости так сближаться»

Карлос Сайнс: «Расселл заслужил штраф. Но обычно пилоты из топ-4 не допускают подобных ошибок»

Льюис Хэмилтон: «Лидировать было потрясающе. Победа в какой-то момент придет»

Дэймон Хилл о титуле Ферстаппена: «Дело в блестящем «Ред Булл» или в «Феррари», стреляющей себе в ногу – трудно определить»

Ферстаппен не намерен дарить победы Пересу: «Чеко нужно просто опережать Леклера, я же хочу выигрывать как можно больше гонок»

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