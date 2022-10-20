«Хаас» представил нового титульного спонсора. В марте команда разорвала сделку с «Уралкалием» Мазепина

У вновь появится титульный спонсор.

Американская команда подписала контракт с MoneyGram – «глобальным лидером в эволюции цифровых платежей с карты на карту». Оборот фирмы в 2021 году составил 1,3 миллиарда долларов.

«Многолетнее» соглашение начнет действовать с 2023 года, коллектив будет выступать как MoneyGram Haas F1 Team. Перед началом следующего сезона команда представит обновленную ливрею.

В марте «Хаас» разорвал контракт с компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалием», который был титульным спонсором в 2021 году. Также места в «Формуле-1» лишился гонщик – сын Дмитрия.

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