Хэмилтон о фильме с Брэдом Питтом: «Мы намерены создать лучшую ленту о гонках в истории»

возлагает высочайшие надежды на свой фильм с участием Брэда Питта.

Пилот будет сопродюсером и консультантом проекта, Питт сыграет главную роль. Картина, пока не получившее название, расскажет о многоопытном гонщике «Формулы-1», который возвращается к соревнованиям. Режиссером станет Джезеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Обливион»), продюсером – Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»), сделку на распространение ленты заключила компания Apple.

«Просто невероятно, какую команду удалось собрать. Я в эти выходные встречался с [генеральным директором Apple] Тимом Куком, для нас большая честь сотрудничать с ним. Он и его команда очень поддержали мой документальный фильм, а также дали зеленый свет этой картине.

С нами Брэд – легенда, Джерри – невероятная легенда оригинального «Топ Ган» (в русскоязычной адаптации – «Лучший стрелок», фильм 1986 года – Sports.ru), Джо – огромный талант.

Я в невероятном предвкушении, надежды очень высоки. Мы намерены создать лучший фильм о гонках из когда-либо снятых: и с визуальной точки зрения, и по влиянию на сердца болельщиков», – заявил семикратный чемпион мира.

Брэд Питт обсудил создание фильма о «Ф-1» с руководителями команд. Хэмилтон – продюсер проекта

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