Дэймон Хилл о титуле Ферстаппена: «Дело в блестящем «Ред Булл» или в «Феррари», стреляющей себе в ногу – трудно определить»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года высказался о факторах, позволивших выиграть второй титул.

Хилл отметил как слаженную работу и мастерство Ферстаппена, так и неудачи «Феррари».

«На мой взгляд, очень трудно определить, дело в блестящих выступлениях «Ред Булл» и Макса, фактически идеальных, или в «Феррари», стреляющей себе в ногу. Порой гонки [«Феррари»] выглядели жалко, ведь поначалу все было многообещающе. Ошибки в стратегии, некоторые просчеты пилотов и в целом неспособность развивать болид не позволили бросить вызов Максу.

Между Серхио [Пересом] и Шарлем [Леклером] по-прежнему плотная борьба в чемпионате. Если вынести Макса за скобки, можно сказать: «Окей, значит, в этом дело». В Японии Макс оказался на 20 секунд впереди Шарля и Серхио на дождевой трассе за 20 кругов. Он был на секунду с круга быстрее, и в «Феррари» ничего не могла изменить. Настройки не позволяли работать с шинами так, как это делал «Ред Булл», – заявил Хилл в подкасте F1 Nation.

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