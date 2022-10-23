Алонсо и Стролл столкнулись на Гран-при США, Ланс сошел
Фернандо Алонсо и Ланс Стролл стали участниками серьезного инцидента на Гран-при США.
Пилот «Альпин» врезался в заднюю часть «Астон Мартин» Стролла – в итоге Ланс сошел. Алонсо добрался до боксов и продолжил заезд.
Фернандо и Ланс станут напарниками в «Астон Мартин» в 2023 году.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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