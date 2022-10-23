Алонсо и Стролл столкнулись на Гран-при США, Ланс сошел

Теги Гран-при США Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Альпин Авто

Фернандо Алонсо и Ланс Стролл стали участниками серьезного инцидента на Гран-при США.

Пилот «Альпин» врезался в заднюю часть «Астон Мартин» Стролла – в итоге Ланс сошел. Алонсо добрался до боксов и продолжил заезд.

Фернандо и Ланс станут напарниками в «Астон Мартин» в 2023 году.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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