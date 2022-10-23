Алонсо и Стролл столкнулись на Гран-при США, Ланс сошел

и стали участниками серьезного инцидента на Гран-при США.

Пилот врезался в заднюю часть «Астон Мартин» Стролла – в итоге Ланс сошел. Алонсо добрался до боксов и продолжил заезд.

Фернандо и Ланс станут напарниками в в 2023 году.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Сайнса выбили в первом повороте, Ферстаппен – лидер на Гран-при США

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