Фильм с Брэдом Питтом о пилоте «Ф-1» начнут снимать в рамках гоночных уик-эндов в 2023 году

Руководитель «Формулы-1» рассказал о съемках фильма с Брэдом Питтом во время гоночных уик-эндов.

Американский актер сыграет главную роль в новой картине о пилоте «Ф-1». Сопродюсером станет гонщик . Серия согласилась сотрудничать с проектом: как отметил Доменикали, съемки будут проходить в рамках уик-эндов.

«Я считаю, это серьезно, это новый шаг роста. Мы действительно считаем, что проект позволит «Ф-1» расти в другом измерении, которое до сегодняшнего дня не было исследовано. В следующем году нужно многое предпринять для подготовки, и это впечатляюще: все команды будут вовлечены, пилоты, все. Фантастика.

Мы уже планируем деятельность, которая должна развернуться по ходу настоящего гоночного уик-энда. Производство начнется во второй половине сезона. Мы еще работаем над деталями, это лишь начало плана, но будет довольно интересно», – заявил Доменикали.

Стефано ответил на вопрос о том, будут ли съемки проходить между официальными сессиями на машинах, выделенных для данной цели:

«Могу лишь сказать, что все будет по-настоящему. Так что вы увидите, как во время уик-эндов будет что-то происходить».

Также глава «Ф-1» сообщил о вовлеченности команд и спонсоров в проект:

«Они там будут, настоящие. Сейчас между командами ведутся обсуждения, касающиеся плана истории, хотя, разумеется, этим займется Голливуд».

Хэмилтон окажет существенное влияние на создание картины как консультант.

«Роль Льюиса очень важна. Ему очень нравится проект, и он поможет придать фильму подлинности.

Я гарантирую, что продюсер [Джерри Брукхаймер] – лучший в Голливуде, режиссер [Джозеф Косински] – один из лучших, а основной актер, Брэд Питт, не нуждается в представлении», – сказал Доменикали.

Картина станет для «Ф-1» как прямым источником дохода, так и PR-инструментом, подтвердил итальянец:

«Скажем так, и то, и другое. Фильмы будут частью того, что мы собираемся строить на будущее для привлечения новой аудитории, а также для инвестиций дополнительных доходов».

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