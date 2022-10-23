«Феррари» завоевала 12-й поул за сезон, повторив рекорд команды 2004 года

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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при США.

Поул стал для Сайнса третьим в сезоне и в карьере. Ранее испанец показал быстрейшее время в квалификациях к Гран-при Великобритании и Бельгии.

Еще девять поул-позиций в 2022 году на счету Шарля Леклера. Таким образом, «Феррари» завоевала 12 поулов в нынешнем сезоне на 19 этапах. Это повторение рекорда команды 2004 года. Больше 12 поулов за сезон зарабатывали лишь четыре коллектива – «Мерседес», «Ред Булл», «Макларен» и «Уильямс».

Гран-при США-2022. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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