«Феррари» завоевала 12-й поул за сезон, повторив рекорд команды 2004 года

Гонщик стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при США.

Поул стал для Сайнса третьим в сезоне и в карьере. Ранее испанец показал быстрейшее время в квалификациях к и Бельгии.

Еще девять поул-позиций в 2022 году на счету . Таким образом, «Феррари» завоевала 12 поулов в нынешнем сезоне на 19 этапах. Это повторение рекорда команды 2004 года. Больше 12 поулов за сезон зарабатывали лишь четыре коллектива – , , и .

Гран-при США-2022. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram