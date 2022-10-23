MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Бастианини – 2-й, Куартараро – 3-й, судьба титула решится в последней гонке

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Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и приблизился к титулу.

Действующий чемпион Фабио Куартараро («Ямаха») удержал третье место и продолжит борьбу с Баньяей в последней гонке сезона, вторым финишировал гонщик «Грезини» Энеа Бастианини, обладатель поула Хорхе Мартин из «Прамака» упал. Отрыв Франческо от Фабио в личном зачете вырос до 23 очков.

Судьба титула решится на Гран-при Валенсии (6 ноября).

Гран-при Малайзии
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
23 октября 2022 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 20 кругов
2. Энеа Бастианини («Грезини») +0,270
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +2,773
4. Марко Беццекки («ВР46») +5,446
5. Алекс Ринс («Сузуки») +11,923
6. Джек Миллер («Дукати») +13,472
7. Марк Маркес («Хонда») +14,304
8. Брэд Биндер («КТМ») +16,805
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +18,358
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +20,235
11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +21,591
12. Кэл Кратчлоу («РНФ») +24,641
13. Мигел Оливейра («КТМ») +24,918
14. Пол Эспаргаро («Хонда») +25,586
15. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +27,039
16. Маверик Виньялес («Априлия») +30,427
17. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +33,322
18. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +33,691
19. Хоан Мир («Сузуки») +41,838
 
Сошли:
 
Даррин Биндер («РНФ»)
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)
Тецута Накасима («ЛЧР Хонда»)
Лука Марини («ВР46»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 258 очков
2. Фабио Куартараро – 235
3. Энеа Бастианини – 211
4. Алеш Эспаргаро – 211
5. Джек Миллер – 189
 

MotoGP. Гран-при Малайзии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 9-й, Куартараро – 12-й

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