MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Бастианини – 2-й, Куартараро – 3-й, судьба титула решится в последней гонке

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и приблизился к титулу.

Действующий чемпион Фабио Куартараро («Ямаха») удержал третье место и продолжит борьбу с Баньяей в последней гонке сезона, вторым финишировал гонщик «Грезини» Энеа Бастианини, обладатель поула Хорхе Мартин из «Прамака» упал. Отрыв Франческо от Фабио в личном зачете вырос до 23 очков.

Судьба титула решится на Гран-при Валенсии (6 ноября).

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

23 октября 2022 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 20 кругов

2. Энеа Бастианини («Грезини») +0,270

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +2,773

4. Марко Беццекки («ВР46») +5,446

5. Алекс Ринс («Сузуки») +11,923

6. Джек Миллер («Дукати») +13,472

7. Марк Маркес («Хонда») +14,304

8. Брэд Биндер («КТМ») +16,805

9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +18,358

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +20,235

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +21,591

12. Кэл Кратчлоу («РНФ») +24,641

13. Мигел Оливейра («КТМ») +24,918

14. Пол Эспаргаро («Хонда») +25,586

15. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +27,039

16. Маверик Виньялес («Априлия») +30,427

17. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +33,322

18. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +33,691

19. Хоан Мир («Сузуки») +41,838

Сошли:

Даррин Биндер («РНФ»)

Фабио ди Джанантонио («Грезини»)

Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)

Тецута Накасима («ЛЧР Хонда»)

Лука Марини («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 258 очков

2. Фабио Куартараро – 235

3. Энеа Бастианини – 211

4. Алеш Эспаргаро – 211

5. Джек Миллер – 189

MotoGP. Гран-при Малайзии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 9-й, Куартараро – 12-й

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