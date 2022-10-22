Кристиан Хорнер о нарушении: «Спор о нескольких тысячах долларов. «Ред Булл» столкнулся с согласованной кампанией за драконовское наказание»

Кристиан Хорнер заявил, что нарушение «Ред Булл» сводится к «нескольким тысячам долларов».

Команда превысила потолок расходов в 2021 году, ФИА пока не определила наказание. Ранее издание RacingNews365 упоминало сумму в 1,8 миллиона долларов.

«Допуск в пять процентов – тот элемент регламента, на который потенциально нужно обратить внимание, потому что ранжирование штрафов абсолютно субъективно. Думаю, это повлияло на согласованную кампанию за драконовское наказание для «Ред Булл». А в конечном счете мы спорим с ФИА, пожалуй, о нескольких тысячах долларов. Как уже говорилось, я позже объясню, почему у команды другая точка зрения на отчет.

На наш взгляд, все относящиеся к делу расходы находятся в пределах лимита. Мы ведем обсуждения с ФИА по поводу этих расходов, потенциальных смягчающих обстоятельств и так далее. С точки зрения разработки или процессов в команде мы получили нулевое преимущество – и в 2021-м, и в 2022-м. Сумма в нашем отчете была существенно ниже потолка расходов.

Мы предполагали, что к некоторым деталям возникнут вопросы или потребуются прояснения, так как правила новые. Однако 50-страничный документ был проверен профессионалами, третьей стороной, и, с нашей точки зрения, все очевидно. Мы абсолютно и совершенно уверены, что не получили преимущество на сезон-2021, 2022, 2023, 2024 – некоторые команды говорят даже о 2026 годе, это полностью выдумано», – отметил руководитель «Ред Булл».

ФИА предложила «Ред Булл» сделку о признании нарушения потолка расходов. Лимит превышен на $1,8 млн (RacingNews365)

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