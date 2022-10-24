Алонсо получил штраф в 30 секунд и переместился с 7-го на 15-е место в протоколе Гран-при США

Пилот потерял 7-е место на из-за штрафа в 30 секунд.

По ходу гонки на «Трассе Америк» испанец столкнулся с Лансом Строллом из «Астон Мартин», но сумел вернуться в боксы, а затем продолжить заезд, прорваться из глубины пелотона и финишировать на седьмой позиции.

Однако сразу после возвращения на трек обнаружилось, что в результате происшествия повредилось крепление одного из зеркал заднего вида на машине №14 – зеркало полностью оторвалось в конце гонки.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр отметил, что «болтающееся зеркало представляло опасность, поскольку в случае его отрыва он могло попасть в другого гонщика и нанести тому травму».

В итоге ФИА приняла решение наказать Алонсо 10-секундным штрафом стоп-энд-гоу, который автоматически конвертировался в 30-секундную пенализацию к результату испанца. Это отбросило двукратного чемпиона мира на 15-е место. Из-за штрафа Алонсо на седьмое место поднялся Себастьян Феттель, Кевин Магнуссен стал 8-м, Юки Цунода – 9-м, а Эстебан Окон – 10-м (таким образом француз поднялся в очковую зону).

По ходу заезда на болтающееся зеркало несколько раз обращала внимание команда «Хаас» – она же и подала протест на результат Алонсо. В вердикте стюарды отметили: их «глубоко обеспокоило, что по ходу заезда гоночная дирекция не показала черно-оранжевый флаг Алонсо и не связалась с командой по радио, несмотря на то, что «Хаас» дважды обращался к дирекции за объяснениями».

Впрочем, несмотря на это, стюарды не стали смягчать наказание, поскольку всю ответственность за исправное состояние машины несет только команда «Альпин».

Кроме того, «Хаас» подал протест (который был отклонен) на результат Серхио Переса из «Ред Булл», поскольку на болиде мексиканца была повреждена торцевая пластина переднего антикрыла.

Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram