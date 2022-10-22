ФИА признала нелегальным переднее крыло «Мерседеса», использованное в практике (AMuS)

«Мерседесу» придется модифицировать переднее антикрыло, привезенное на Гран-при США.

В первой практике команда использовала деталь, которая, по мнению ФИА, не соответствует регламенту, пишет Auto Motor und Sport. Вопросы вызвали элементы между закрылками, которые могут выполнять лишь стабилизирующую функцию. В случае «Мерседеса» держатели являются слишком большими и оказывают аэродинамический эффект, являясь своего рода винглетами.

Обладатели Кубка конструкторов не собирались применять новинку во время гонки в США, поскольку смогли привезти лишь одно крыло. Кроме того, тесты «Пирелли» на второй практике осложнили прямое сравнение двух вариантов. Гоночный дебют планировался на Гран-при Мехико.

Решение ФИА о признании крыла не соответствующим регламенту удивило «Мерседес»: команда заранее отослала компьютерные модели Федерации, и она одобрила новинку. Теперь «Мерседесу» придется потратить время и деньги для дополнительной работы над деталью.

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