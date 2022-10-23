В «Ред Булл» сделали официальное заявление: переговоры с ФИА по вопросу превышения бюджета приостановлены до следующей недели

Команда «Ред Булл» сделала официальное заявление, в котором сообщила о временной приостановке переговоров с ФИА по вопросу, связанному с превышением бюджета со стороны «Ред Булл» в 2021 году.

Причиной приостановки переговоров стала кончина сооснователя и совладельца компании «Ред Булл» .

Согласно заявлению «Ред Булл», информации по данному вопросу стоит ожидать не раньше середины следующей недели.

«В связи с кончиной Дитриха Матешица все переговоры с ФИА относительно вопроса, связанного с потолком бюджетов, приостановлены до дальнейшего уведомления. Крайний срок для заключения соглашения между сторон был продлен. Мы ожидаем возобновления переговоров по данному вопросу в середине следующей недели», – говорится в заявлении «Ред Булл».

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