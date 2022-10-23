Гран-при США-2022. Квалификация. Онлайн. Магнуссен, Риккардо, Окон, Шумахер и Латифи выбыли после первого сегмента

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В Остине проходит квалификация к 19-му этапу «Формулы-1» сезона-2022 года – Гран-при США. Сессия стартовала в ночь на воскресенье по московскому времени, в 1:00.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Феррари» и Ферстаппен бьются за поул в Техасе

22 октября 2022 года
Квалификация

Топ-10

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Даниэль Риккардо («Макларен»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

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