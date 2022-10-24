Ланс Стролл о сходе: «Я оставил Алонсо много места, не было необходимости так сближаться»

прокомментировал сход после столкновения с на Гран-при США.

Алонсо врезалась в после того, как Стролл сместился, пытаясь защититься от атаки соперника. Фернандо удалось продолжить заезд – в итоге он финишировал седьмым.

«Конечно, я поздно сдвинулся, но была большая разница в скорости. Я более или менее понимал, где он находится. Но нельзя сказать, что я в него ударил. Его переднее крыло врезалось в заднюю часть моей машины.

Я оставил ему много места слева на трассе, не выдавливал его в стену, ничего такого. Он мог бы сместиться раньше и взять левее. Не было необходимости настолько сильно со мной сближаться. Так что есть много точек зрения на инцидент.

Жаль, что так вышло. Была плотная борьба колесо в колесо, и, к сожалению, произошел контакт», – заявил Стролл.

Фернандо станет напарником Ланса в «Астон Мартин» в следующем сезоне. Канадец уверен, что авария не испортит их отношения:

«Я так не думаю. Мы гонщики, а в гонках такое случается».

Алонсо и Стролл столкнулись на Гран-при США, Ланс сошел

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