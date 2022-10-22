Кристиан Хорнер: «Детей сотрудников «Ред Булл» травят из-за надуманных обвинений. Команда потрясена поведением соперников»

рассказал о проблемах у детей сотрудников «Ред Булл» из-за скандала.

«Ред Булл» превысил потолок расходов в 2021 году. Хорнер жестко отреагировал на письмо исполнительного директора главам «Формулы-1» и ФИА, где нарушение названо «мошенничеством». Также руководитель «Ред Булл» признался, что дети его подчиненных подвергаются буллингу из-за происходящего.

«Это невероятно разочаровывает и шокирует: коллега и соперник обвиняет тебя в мошенничестве, в жульничестве – без фактов, без какого-либо понимания деталей.

Мы с находимся на публичном суде, и вся эта риторика – мы мошенничали, мы получили громадное преимущество… В прессе появляются цифры, несравнимые с тем, что есть в реальности.

Ущерб, который терпит бренд, наши партнеры, наши пилоты, наши сотрудники… В сегодняшнем мире психическому здоровью уделяется большое внимание, и мы видим проблемы у работников. Детей травят на детских площадках – детей сотрудников. Это неправильно. И все из-за надуманных обвинений со стороны других команд. Нельзя выдвигать обвинения без каких-либо оснований. Мы потрясены поведением некоторых соперников», – заявил Хорнер на пресс-конференции перед Гран-при США, сидя рядом с Брауном.

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