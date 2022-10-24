Льюис Хэмилтон: «Лидировать было потрясающе. Победа какой-то момент придет»

высказался о нереализованном шансе на победу на .

Пилот возглавлял пелотон после неудачного пит-стопа гонщика , но в итоге стал вторым.

«Во-первых, хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, они потрясающие. Во-вторых, большое спасибо команде. Мы привезли обновления и немного сократили отставание.

[Победа] была так близка, я сделал все возможное, чтобы остаться впереди, однако сегодня соперники просто оказались слишком быстрыми.

Прекрасная стратегия и прекрасная гонка «Ред Булл» – опять же, мои соболезнования команде [в связи с кончиной Дитриха Матешица].

Машина хорошо управлялась, лидировать было потрясающе. Мы так упорно работали над этим на протяжении сезона и возлагали большие надежды. Но все в порядке, мы продолжим трудиться и отдадим все силы в оставшихся трех гонках. В какой-то момент [победа] придет», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен потерял лидерство на пит-стопе, но опередил Леклера и Хэмилтона и победил в США

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