Брэд Питт обсудил создание фильма о «Ф-1» с руководителями команд. Хэмилтон – продюсер проекта

Брэд Питт встретился с руководителями команд «Формулы-1» на .

Американский актер обсудил с ними новый фильм, посвященный возрастному пилоту «Ф-1», возвращающемуся к гонкам. Питт сыграет главную роль, режиссером картины станет Джезеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Обливион»), продюсером – Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Сопродюсером и консультантом станет пилот и семикратный чемпион «Ф-1» . Проект пока не получил название.

На встречу с Питтом, Косински и Брукхаймером пригласили глав всех команд, а также руководителя «Ф-1» . Обсуждение было посвящено демонстрации технологии, сочетающей компьютерную графику с реальными кадрами в «Топ Ган: Мэверик». Команды также проведут индивидуальные встречи с создателями нового фильма во время уик-энда.

Издание Autosport не исключает, что команды могут поспособствовать созданию ленты, предоставив актуальные или близкие к актуальным болиды «Ф-1» для съемок. Предполагается, что чемпионат согласен на полное сотрудничество и разрешит снимать во время гоночных уик-эндов.

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