«Мерседес» готов превысить потолок расходов, если «Ред Булл» серьезно не накажут (Formu1a.uno)

«Мерседес» пытается оказать давление на ФИА после того, как «Ред Булл» нарушил финансовый регламент 2021 года.

Федерация пока не решила, как наказать «Ред Булл».

Как написал журналист Formu1a.uno Пьерджузеппе Донадони, уже потратил 86 процентов от потолка расходов и готов превысить лимит при разработке машины 2023 года, если «Ред Булл» избежит серьезного наказания. При этом восемь процентов от предельной суммы предположительно отведены на аварии.

Издание также сообщает подробности о подготовке «Мерседеса» к следующему сезону. На Гран-при США команда привезет обновления носового обтекателя, переднего антикрыла и днища, а также снизит массу болида. Все новинки должны пригодиться в 2023 году.

По информации Formu1a.uno, и поддерживают требование «Мерседеса» жестко наказать «Ред Булл». Немецкая команда считает, что лишение «Ред Булл» очков выглядит невыполнимой задачей, поэтому настаивает на показательном ограничении возможностей для развития болида. Утверждается, что исполнительный директор «Мерседеса» донес свою позицию в прямом разговоре с представителями ФИА.

Зак Браун написал ФИА и «Ф-1» о «Ред Булл»: «Превышение лимита – мошенничество, денежный штраф – недостаточное наказание»

Расследование подтвердило: «Ред Булл» и правда пробил лимит бюджета. Единственный в «Ф-1» – и, похоже, отделается штрафом

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