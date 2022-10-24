Стролл потеряет 3 позиции на старте Гран-при Мехико после аварии с Алонсо

Гонщику Лансу Строллу выписали штраф за столкновение с из .

В результате инцидента Стролл сошел. Стюарды возложили на Ланса основную ответственность за аварию, посчитав, что он слишком поздно сместился влево в попытке помешать обгону со стороны Фернандо.

Стролл потеряет три позиции на стартовой решетке Гран-при Мехико. Кроме этого, канадец получил два штрафных балла. Теперь у пилота пять штрафных баллов за последний год.

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