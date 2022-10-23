WRC. Ожье выиграл Ралли Каталонии, одержав первую победу в сезоне
Гонщик «Тойоты» Себастьян Ожье одержал победу на Ралли Каталонии.
Успех стал первым для Ожье после завоевания восьмого чемпионского титула в 2021 году. В нынешнем сезоне француз принял участие в пяти гонках WRC и стал вторым в Монте-Карло и Новой Зеландии.
Второе место в Испании занял Тьерри Невилль («Хендэ»), третье – новый чемпион Калле Рованпера («Тойота»). Николай Грязин, выступающий на «Шкоде» класса WRC2, показал 13-е время.
Победа Ожье помогла «Тойоте» досрочно завоевать Кубок конструкторов.
В ралли – свой Ферстаппен, самый молодой чемпион мира! Ему 22 года – обновил рекорд на 5 лет и вернул Финляндии страсть к гонкам
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии