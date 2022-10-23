WRC. Ожье выиграл Ралли Каталонии, одержав первую победу в сезоне

Гонщик одержал победу на .

Успех стал первым для Ожье после завоевания восьмого чемпионского титула в 2021 году. В нынешнем сезоне француз принял участие в пяти гонках WRC и стал вторым в и Новой Зеландии.

Второе место в Испании занял («Хендэ»), третье – новый чемпион Калле Рованпера («Тойота»). Николай Грязин, выступающий на «Шкоде» класса WRC2, показал 13-е время.

Победа Ожье помогла «Тойоте» досрочно завоевать Кубок конструкторов.

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