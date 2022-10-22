Сэрджант заменит Латифи в 2023-м в случае получения суперлицензии. «Уильямс» подтвердил
Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что новым гонщиком команды станет Логан Сэрджант.
Пилот «Формулы-2» заменит Николаса Латифи в 2023 году. При этом контракт с Сэрджантом вступит в силу в том случае, если он получит суперлицензию.
Американцу, занимающему третье место в «Ф-2», осталось провести один этап в нынешнем сезоне. Попадание в топ-5 гарантирует ему необходимое количество баллов для выступлений в «Формуле-1». При получении дополнительных баллов за тренировку в Абу-Даби и отсутствии инцидентов Логану может хватить седьмого места в чемпионате.
Накануне Сэрджант дебютировал в рамках уик-энда «Ф-1» на Гран-при США и провел первую практику вместо Латифи.
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