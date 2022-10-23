Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при США

Пилот был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Остине Феттелю, который закончит карьеру по окончании сезона, удалось финишировать на восьмом месте – при этом немец мог выступить заметно лучше, но ему помешала заминка на пит-стопе.

Ферстаппен потерял лидерство на пит-стопе, но опередил Леклера и Хэмилтона и победил в США

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