Тото Вольфф: «Чуть не прослезился от речи Хорнера. Это реверсивная психология: жертва не «Ред Булл», а остальные команды»

саркастически оценил речь о трудностях «Ред Булл».

Руководитель команды из Милтон-Кейнса жаловался на нападки со стороны конкурентов из-за финансового скандала и рассказал о буллинге детей сотрудников. Исполнительный директор отреагировал на слова Хорнера.

«Я чуть не прослезился, когда услышал.

Факт в том, что девять из десяти команд остались в пределах потолка расходов, а одна команда утверждает, что превышение не связано с эффективностью болида. Но то же самое можно сказать о нас: мы тоже думали о том, сколько сэндвичей сделать сотрудникам, чтобы не столкнуться с многочисленными финансовыми препятствиями. Составляет ли перерасход миллион, два или пять, это финансовое преимущество, которое можно преобразовать в разработку машины.

Какая-то реверсивная психология. Кто здесь жертва? На мой взгляд, девять команд.

В последние годы случались спорные моменты. В [2021 году в] Бразилии [зазор пластины DRS] составил на 0,02 мм больше нормы, и нас дисквалифицировали. Я считаю, финансовый регламент – очень важный столп технических и спортивных правил. Все команды должны соревноваться с равными расходами, и оправдания не имеют значения. Это противоречит духу правил.

Политика всегда будет частью «Ф-1», но мы не хотели бы застрять данную тему. Поэтому я лично и команда не поднимали ее после Сингапура. У меня нет никакой информации о переговорах между двумя сторонами, «Ред Булл» и . Не знаю, каким будет итог. Но, безусловно, для «Ф-1» было бы здорово быстро прийти к выводам», – заявил Вольфф.

Кристиан Хорнер: «Детей сотрудников «Ред Булл» травят из-за надуманных обвинений. Команда потрясена поведением соперников»

Зак Браун ответил Хорнеру: «Я не называл команды, а говорил об общих последствиях для нарушителей потолка расходов»

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