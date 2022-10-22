Ферстаппен не намерен дарить победы Пересу: «Чеко нужно просто опережать Леклера, я же хочу выигрывать как можно больше гонок»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не планирует дарить Серхио Пересу победы в оставшихся гонках сезона.
Ферстаппен уже решил свои задачи, став двукратным чемпионом по итогам Гран-при Японии. В команде же после этого отметили, что следующей целью будет финиш на втором месте в личном зачете для Серхио Переса.
В данный момент именно Перес занимает вторую строчку в общем зачете, однако преимущество над Шарлем Леклером составляет всего одно очко:
«Чеко знает, что ему нужно делать, чтобы финишировать вторым в чемпионате. В гонках ему просто нужно опережать Шарля Леклера. Как команда мы всегда нацеливаемся на 1 и 2 место, а как пилот я хочу выигрывать как можно больше гонок».
По словам Ферстаппена, не намерен он дарить победу Пересу и на домашнем для него Гран-при Мексики:
«Если он финиширует вторым (позади Макса), то этого уже будет достаточно, чтобы набрать больше очков чем Шарль. В первую очередь нам нужно понять, будем ли мы вообще достаточно конкурентоспособны – этого мы пока не знаем».
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