Карлос Сайнс: «Расселл заслужил штраф. Но обычно пилоты из топ-4 не допускают подобных ошибок»

Пилот «Феррари» подвел итоги , прокомментировал стартовую аварию со своим участием.

Сайнс получил удар в бок от в первом же повороте гонки и в итоге был вынужден сойти с дистанции. Расселл же за свои действия был оштрафован на 5 секунд.

«Мой старт вышел не самым лучшим. Думаю, Максу удалось стартовать действительно здорово, потому мой старт вышел не особо медленнее, чем у пилотов «Мерседеса».

Мы уже много раз видели, как старт со второго места на этой трассе выходит намного лучше, чем с первого места. И мы пока не понимаем причины этого. А потом, да, я был занят борьбой с Максом, когда в меня внезапно врезался кто-то другой, кто даже не участвовал в том сражении. Не думаю, что тут требуется вообще изучать записи или кадры.

Безусловно, Расселл заслужил свой штраф. Что касается степени штрафа – должен ли он был получить 5 секунд, 10, а может и проезд через пит-лейн, – то это оценивать не мне. Но мне кажется, что мы еще не видели подобных инцидентов на стартах с участием пилотов из топ-4, поскольку такие пилоты обычно не допускают подобных ошибок», – рассказал Сайнс.

«Феррари» потеряла все уже ко второму повороту: сперва проиграла старт, затем – вынос от «Мерседеса»

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