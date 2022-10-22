Президент ФИА хочет на четверть сократить время работы «Ред Булл» в аэротрубе, команда против (It.motorsport)

«Ред Булл» не может прийти к соглашению с ФИА по поводу наказания за нарушение потолка расходов 2021 года.

Как сообщает It.motorsport.com, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выступает за следующие меры: экономические санкции (штраф или снижение лимита для «Ред Булл» на ближайшие два года) и сокращение времени работы в аэротрубе на 500 часов из максимально доступных 2000 в год. Пока неясно, планируется ли ограничить команду в исследованиях лишь в 2023-м или в ближайшие два сезона.

«Ред Булл» считает наказание слишком жестким. Если стороны не придут к компромиссу, с нарушением будет разбираться специальная комиссия. Ожидается, что сегодня, 22 октября, руководитель «Ред Булл» поделится подробностями на пресс-конференции перед .

Накануне Хорнер и бен Сулайем провели встречу. В паддоке ее истолковали как последнюю попытку Кристиана добиться менее сурового штрафа, пишет итальянское издание.

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