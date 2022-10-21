Гран-при США-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 16-й

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман дебютировал в рамках уик-энда «Формулы-1» – в первой практике перед Гран-при США он заменял Шарля Леклера и показал 16-е время, став лучшим из пяти запасных. Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс завершил сессию первым, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» – вторым, представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – третьим.

, Остин

21 октября 2022 года

1-я практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.36,857 (18 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,224 (14)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,475 (19)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,603 (23)

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,658 (19)

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,856 (24)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,945 (22)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,953 (23)

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,999 (22)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,184 (24)

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,245 (23)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,419 (20)

13. Алекс Албон («Уильямс») +1,565 (20)

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,041 (22)

15. Мик Шумахер («Хаас») +2,065 (20)

16. Роберт Шварцман («Феррари») +2,094 (21)

17. Алекс Палоу («Макларен») +3,054 (19)

18. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +3,318 (19)

19. Логан Сэрджант («Уильямс») +3,468 (22)

20. Антонио Джовинацци («Хаас») +6,206 (4)

Джовинацци врезался в барьеры на болиде Магнуссена в практике перед Гран-при США

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