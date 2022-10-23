Сайнс сошел на 1-м круге Гран-при США после столкновения с Расселлом. Карлос стартовал с поула

Гонщик «Феррари» сошел на стартовом круге .

Испанец начал заезд с поула. Машина Сайнса пострадала в столкновении с , который развернул соперника. Карлос смог добраться до боксов, но был вынужден прекратить борьбу. Стюарды наказали Расселла пятисекундным штрафом.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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