Сайнс сошел на 1-м круге Гран-при США после столкновения с Расселлом. Карлос стартовал с поула
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс сошел на стартовом круге Гран-при США.
Испанец начал заезд с поула. Машина Сайнса пострадала в столкновении с «Мерседесом» Джорджа Расселла, который развернул соперника. Карлос смог добраться до боксов, но был вынужден прекратить борьбу. Стюарды наказали Расселла пятисекундным штрафом.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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