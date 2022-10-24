«Альпин» подала протест на штраф Алонсо

Команда «Альпин» опротестовала штраф на Гран-при США.

Международная автомобильная федерация (ФИА) постановила, что поврежденное зеркало на болиде Алонсо могло оторваться и привести к травмам других гонщиков, поэтому наказала болид №14 30-секундным штрафом. Из-за этого Алонсо в итоговом протоколе переместился с 7-го на 15-е место. Решение ФИА последовало после протеста «Хааса» на результат Алонсо.

Алонсо получил штраф в 30 секунд и переместился с 7-го на 15-е место в протоколе Гран-при США

В ответ подала свой протест.

Во-первых, команда признала, что ФИА имеет право показывать черно-оранжевый флаг, который сигнализирует о технической неисправности и опасности болида для окружающих, однако гоночная дирекция, осведомленная о повреждении зеркала, не показала флаг Алонсо – то есть, посчитала, что болид испанского пилота находился в приемлемом техническом состоянии, чтобы свободно продолжать гонку.

Во-вторых, изначальный протест «Хааса» на результат Алонсо был подан на 24 минуты позже обозначенного в правилах дедлайна (впрочем, ФИА изначально сама отметила о поздней подаче протеста «Хааса», но все-таки допустила его рассмотрение в связи со статьей 15.3.5 международного спортивного кодекса, которая позволяет стюардам принимать протесты в исключительных случаях – Sports.ru).

В связи с этим «Альпин» опротестовала первоначальный протест , посчитав его недопустимым, и это значит, что недопустимым был и сам штраф.