ФИА предложила «Ред Булл» сделку о признании нарушения потолка расходов. Лимит превышен на $1,8 млн (RacingNews365)

«Ред Булл» превысил лимит расходов в 2021 году на 1,8 миллиона долларов, сообщает RacingNews365.com.

Как утверждает ряд автоспортивных изданий, ФИА предложила «Ред Булл» сделку о признании нарушения. В таком случае команда не сможет обжаловать наказание.

По собственным расчетам, «Ред Булл» потратил на 4 миллиона долларов меньше лимита в 145 миллионов, заявляют источники RacingNews365.com. Команда не учла ряд факторов, которые в итоге привели к нарушению, а именно расходы, связанные с больничными и творческими отпусками (800 тысяч), общественным питанием (1,2 миллиона), использованием запасных деталей и налогами в Великобритании. Неучтенные расходы составили около 5,8 миллиона, что привело к превышению потолка на 1,8 миллиона.

В частности, «Ред Булл» не учел расходы на бывшего главу отдела аэродинамики Дэн Фэллоуса, ныне технического директора : утверждается, что после ухода из австрийской команды он сначала перешел в Red Bull Advanced Technologies. «Ред Булл» не стал включать его заплату в отчет, в отличие от ФИА.

В то же время RacingNews365.com не подтверждает версию о финансовых маневрах «Ред Булл» с заработком главы конструкторского бюро .

Ситуация с налогами остается запутанной: «Ред Булл» рассчитывал на вычеты, которые положены исследовательским компаниям, со стороны государственных органов Великобритании, однако на данный момент их расчеты не реализовались.

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