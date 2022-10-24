Макс Ферстаппен: «Мы выложились на полную и посвящаем эту победу Матешицу»

Пилот подвел итоги , победа на котором также принесла команде завоевание Кубка конструкторов.

«Было тяжело. Сначала все смотрелось очень неплохо, но затем наш пит-стоп вышел очень длинным и мне пришлось снова отыгрываться, прорываясь вперед.

Сегодня мы показали свой максимум, выложились на полную. И конечно, для нас это очень тяжелый уик-энд, мы посвящаем эту победу .

Сегодня у нас также был шанс выиграть Кубок конструкторов, и нам хотелось сделать это стильно. Что и получилось, как мне кажется.

Это отличная трасса для борьбы между болидами. Обогнав в одном повороте, соперник может отыграться в другом, гонять здесь действительно здорово», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен потерял лидерство на пит-стопе, но опередил Леклера и Хэмилтона и победил в США

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