Леклер вернулся на второе место в чемпионате, обогнав Переса
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер продолжает борьбу за вторую позицию в личном зачете.
На Гран-при США Леклер финишировал третьим, его соперник Серхио Перес – четвертым.
Подиум позволил Шарлю вернуться на вторую строчку в чемпионате. За три этапа до конца сезона отрыв от пилота «Ред Булл» составляет два очка.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2022
Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
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