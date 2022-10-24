Леклер вернулся на второе место в чемпионате, обогнав Переса

Гонщик продолжает борьбу за вторую позицию в личном зачете.

На Гран-при США Леклер финишировал третьим, его соперник – четвертым.

Подиум позволил Шарлю вернуться на вторую строчку в чемпионате. За три этапа до конца сезона отрыв от пилота составляет два очка.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2022

Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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