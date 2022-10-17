Зак Браун написал ФИА и «Ф-1» о «Ред Булл»: «Превышение лимита – мошенничество, денежный штраф – недостаточное наказание»

Исполнительный директор обратился к главам ФИА и «Формулы-1» из-за нарушения со стороны «Ред Булл».

В среду, 12 октября, Браун отправил письмо президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему и руководителю «Ф-1» . Сообщение Зака также разослали командам, которые соблюдали потолок расходов.

Ранее Федерация объявила, что «Ред Булл» «незначительно» (менее, чем на 7,25 миллионов долларов) превысил лимит в 2021 году. Кроме этого, «Ред Булл», и совершили процедурные нарушения.

«Перерасход и, возможно, процедурные нарушения представляют собой мошенничество и дают существенное преимущество в техническом, спортивном и финансовом смысле.

ФИА провела невероятно тщательный, коллективный и открытый процесс. Нам даже предоставили год подготовки [в 2020-м] с вполне достаточными возможностями прояснить все неясные детали. Таким образом, сейчас у любой команды нет никаких причин говорить, что она удивлена. Суть в том, что любая команда, которая превысила лимит, получила несправедливое преимущество в год нарушения и при разработке следующей машины.

Мы не считаем, что один лишь денежный штраф станет подходящим наказанием за перерасход или серьезное процедурное нарушение. Безусловно, в таких случаях необходим спортивный штраф, который определит ФИА.

Мы предлагаем сократить потолок расходов для команды на сезон, следующий за нарушением. Штраф должен быть равен сумме перерасхода и дополнительному штрафу: то есть, если лимит превышен на два миллиона долларов, и это обнаружено в 2022-м, значит, в 2023-м потолок для команды нужно снизить на четыре миллиона (перерасход в два миллиона и штраф в два миллиона).

Для контекста, два миллиона долларов – это прибавка в 25-50 процентов к годовому бюджету на разработку болида. Таким образом, сумма позволяет получить существенное и долгосрочное преимущество.

Кроме этого, мы считаем, что должны применяться незначительные спортивные штрафы: снижение на 20 процентов времени для CFD и в аэротрубе в следующем сезоне, чтобы нивелировать нечестное преимущество, которым продолжает пользоваться команда», – написал Браун.

Зак также предложил внести изменения в финансовый регламент:

«Для того, чтобы команды не пользовались возможностью несколько раз незначительно нарушить правила, мы предлагаем автоматически переводить второй незначительный перерасход в разряд значительных нарушений.

Наконец, разница в пять процентов (перерасход, считающийся незначительным – Sports.ru) кажется слишком большой. Мы предлагаем более низкую границу – 2,5 процента».

Федерация еще не сообщила, как накажет «Ред Булл».

Расследование подтвердило: «Ред Булл» и правда пробил лимит бюджета. Единственный в «Ф-1» – и, похоже, отделается штрафом

Гельмут Марко: «Слухи, что Ферстаппен потеряет титул-2021 – полная чушь. ФИА мягко наказывает даже за максимальные нарушения»

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