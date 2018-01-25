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    «Телеспорт» подал иск на 33,1 млн рублей к радиостанции «Спорт FM» за освещение Пхенчхана-2018

    Теги Петр Макаренко бизнес телевидение МОК Пхенчхан-2018 радио Спорт Олимпиада-2018

    Компания «Медиа спорт», учредитель радиостанции «Спорт FM», стала фигурантом судебного разбирательства из-за освещение Игр-2018 в Пхенчхане.

    Владелец исключительных прав на теле- и радиотрансляции Олимпийских игр в Корее на территории России по договору с МОК, «Телеспорт», подал иск в Арбитражный суд Москвы на 33,1 миллиона рублей.

    Радио «Спорт FM», по мнению истца, «транслировало мероприятие без разрешения «Телеспорта» как в радиоэфире, так и на интернет-сайте», в результате чего «Телеспорт» понесл убытки в размере, равном стоимости прав на радиотрансляции мероприятия».

    «Телеспорт» просит суд взыскать с ответчика указанную сумму «за нарушение исключительных прав истца в отношении мероприятия».

    «Они говорят, что они рассказывают о спортивных мероприятиях. С нашей точки зрения, они транслируют мероприятия, и никаких прав на трансляцию мероприятий – как внутренних, так и внешних – у них нет», – сообщил владелец «Телеспорта» Петр Макаренко.

    В «Спорт FM» с исковыми требованиями «Телеспорта» не согласны и будут настаивать на отклонении требований истца.

    «В радиопрограммах «Спорт FM» ведущие рассказывают о ходе соревнования, получая информацию о нем из открытых источников и не используя при этом звуки, а тем более изображения, спортивного мероприятия.

    Соответственно, такие рассказы не являются трансляцией. Следуя логике истца, если кто-то напишет рецензию на фильм, то такая рецензия является показом фильма», – заявил директор юридического департамента «Европейской медиагруппы», в которую входит радио «Спорт FM», Дмитрий Григорьев.

    Иск «Телеспорта» поступил в Арбитражный суд Москвы 24 апреля, 3 мая он был принят к производству. Предварительное заседание по делу назначено на 9 июля.

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