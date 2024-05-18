Лагрейд купил квартиру в Холменколлене: «Можно будет сразу же выходить с лыжами на трассу»

Теги сборная Норвегии Олимпиада-2026 Стурла Хольм Лагрейд Холменколлен Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд переедет в Холменколлен.

«Я нашел очень хорошую квартиру, куда перееду этим летом. И до конца года надеюсь продать ту, что в Лиллехаммере. Посмотрим, сколько времени это займет.

Изначально я планировал остаться в Лиллехаммере до Олимпиады-2026, но жизнь сложилась так, что Осло притянул меня раньше, чем я думал.

Я понял, что сейчас подходящее время для того, чтобы быть поближе к друзьям, семье и девушке, уделять им время.

И главное, что это пригород – можно будет сразу же выходить с лыжами на трассу. Летом мы еще часто бегаем в лесу, так что останется лишь надеть кроссовки», – сказал олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Лагрейд.

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Один из самых дорогих и красивых районов Осло! Природа шикарная. Виды
на фьорд потрясающие.
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