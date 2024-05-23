Тарьей Бо: «У меня есть мотивация прогрессировать. Думаю, я еще способен удивлять»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо считает, что еще способен удивлять в гонках.

В прошлом сезоне 35-летний Тарьей занял второе место в тотале Кубка мира, а также выиграл зачет спринтов.

– Вы уже решили, будете ли выступать после следующего сезона?

– Нет, и я думаю, что здорово вести свою подготовку, не зная этого. Я почувствовал, что так появляется нужный настрой для выступлений. Мне нравится тренироваться, не зная, что ждет меня дальше.

Я пока не считаю, что должен принять какое-либо решение, ведь в этом нет особого смысла. Подготовка в любом случае будет такой же.

У меня есть мотивация прогрессировать, я настолько прибавил за прошедший год. Думаю, я еще способен удивлять, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Тарьей Бо.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же раздражают подобные вопросы журналистов. Очень бестактно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий