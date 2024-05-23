Тарьей Бо: «У меня есть мотивация прогрессировать. Думаю, я еще способен удивлять»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо считает, что еще способен удивлять в гонках.

В прошлом сезоне 35-летний Тарьей занял второе место в тотале Кубка мира, а также выиграл зачет спринтов.

– Вы уже решили, будете ли выступать после следующего сезона?

– Нет, и я думаю, что здорово вести свою подготовку, не зная этого. Я почувствовал, что так появляется нужный настрой для выступлений. Мне нравится тренироваться, не зная, что ждет меня дальше.

Я пока не считаю, что должен принять какое-либо решение, ведь в этом нет особого смысла. Подготовка в любом случае будет такой же.

У меня есть мотивация прогрессировать, я настолько прибавил за прошедший год. Думаю, я еще способен удивлять, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Тарьей Бо.