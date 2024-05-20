Глава федерации биатлона Рязанской области: «В январе будем готовы принять соревнования, в том числе и с участием лыжников»

Рязанский биатлонный комплекс «Алмаз» будет готов принять соревнования в январе.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров объявил о планах провести в Рязани «Гонку чемпионов» с участием лыжников.

«Мы готовы принять лыжников, этот вопрос прорабатывался, обсуждался в том числе со спонсорами и Союзом биатлонистов России. Сейчас идет подготовка инфраструктуры биатлонного комплекса, дополнительно мы построили еще один корпус.

Также возводится трехэтажный судейский корпус, в котором будут размещены комментаторские кабины, офис соревнований, небольшой зал для пресс‑конференций, помещения для судей.

В январе биатлонный комплекс «Алмаз» будет во всеоружии и будет готов принять соревнования, в том числе и с участием лыжников», – сказал Адров.

«Гонка чемпионов» по биатлону может пройти с участием российских лыжников в январе