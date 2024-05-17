«Встретить чемпионов в лесу – это на удачу». Логинов, Бабиков и Поварницын записали влог со сборов

Теги сборная России видео Александр Логинов Антон Бабиков Александр Поварницын Биатлон

Логинов, Бабиков и Поварницын записали влог с тренировочного сбора.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который ведут спортсмены. Они совершили кросс-поход по долине реки Ирик в Приэльбрусье.

«Формат видеоблога для нас в новинку. Он получился совершенно случайно, так что выкладываем на ваш суд. Надеемся, вам понравится😃», – говорится в публикации.

Александр Логинов и Антон Бабиков – чемпионы мира по биатлону, Александр Поварницын – призер этапа Кубка мира. Спортсмены готовятся к сезону вне сборной.

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