Наталии Шевченко сделали коррекцию зрения: «В новом сезоне буду отталкиваться от новых глаз»

Теги сборная России жен Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистке Наталии Шевченко сделали коррекцию зрения.

В минувшем сезоне Шевченко стала первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). 

«В принципе, мне хватило времени для отдыха. Уже хочется начать тренировки. К сожалению, куда-то на море не удалось поехать из-за операции на глаза. Была коррекция зрения, и врачи не разрешили мне летать из-за перепада давления. Ну, и до операции тоже не удалось никуда поехать, потому что была подготовка к ней. Это и сдача анализов, ходила по врачам. Все время была в Екатеринбурге.

Глаза только приходят в себя спустя неделю с момента операции. Зрение еще в процессе настройки. Глазные мышцы не привыкли к новому формату. До этого я все время ходила в линзах. Сейчас вижу так же, но уже без них. Но надеюсь, что оно станет еще лучше. Результат коррекции оценим позже.

Буду ли я точнее стрелять после операции? Возможно, будут корректировки в стрелковой подготовке. В новом сезоне буду отталкиваться от новых глаз», – рассказала Шевченко.

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