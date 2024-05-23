Брезаз-Буше рассказала об английских корнях: «Когда отправляюсь в эту страну, то создается впечатление, будто я на другой планете»

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше рассказала о своих английских корнях.

«Есть место, где я могу взбодриться и отдохнуть от повседневной жизни. Это Англия.

Моя мать – англичанка, и мне нравится ездить в эту страну хотя бы раз в год. Такие у меня корни, ничего особенного.

Когда я отправляюсь туда, то создается впечатление, будто я на другой планете. Впечатление, что я в поисках себя – и довольно сильное», – сказала олимпийская чемпионка Брезаз-Буше.