Брезаз-Буше рассказала об английских корнях: «Когда отправляюсь в эту страну, то создается впечатление, будто я на другой планете»

Теги сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше рассказала о своих английских корнях.

«Есть место, где я могу взбодриться и отдохнуть от повседневной жизни. Это Англия.

Моя мать – англичанка, и мне нравится ездить в эту страну хотя бы раз в год. Такие у меня корни, ничего особенного.

Когда я отправляюсь туда, то создается впечатление, будто я на другой планете. Впечатление, что я в поисках себя – и довольно сильное», – сказала олимпийская чемпионка Брезаз-Буше.

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1 комментарий
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Теперь понятно, почему у нее уши такие)
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