Михаил Дегтярев примет участие в саммите министров спорта стран ШОС в Алматы

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев вылетел в Казахстан для участия в саммите министров спорта ШОС.

«Вылетаю в Алматы на саммит министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества.

Помимо саммита, у нас запланированы двусторонние встречи с визави: Китайской Народной Республики Гао Чжиданем, Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми, Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком, Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым.

Буду держать вас в курсе», – написал министр спорта России в телеграм-канале. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 

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4 комментария
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Держи в курсе.
Нам же очень-очень интересно.
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Ответ deligy
В Алма-Ате, а не в Алматы. В Пекине, а не в Бэйцзине. В Таллине, а не в Таллинне. Вы в России зарегистрированы как СМИ, а не в Казахстане.
Посмотрите оригинальный пост Дегтярева и убедитесь, что он написал "Алматы", поэтому и в заголовке так
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Ответ Полина Лоцик
Посмотрите оригинальный пост Дегтярева и убедитесь, что он написал "Алматы", поэтому и в заголовке так
Кого-то удивляет то, что Дегтярёв далек от русского языка? Нет обязанности повторять ошибки "в заголовке".
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