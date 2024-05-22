Михаил Дегтярев примет участие в саммите министров спорта стран ШОС в Алматы

Михаил Дегтярев вылетел в Казахстан для участия в саммите министров спорта ШОС.

«Вылетаю в Алматы на саммит министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества.

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Помимо саммита, у нас запланированы двусторонние встречи с визави: Китайской Народной Республики Гао Чжиданем, Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми, Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком, Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым.

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Буду держать вас в курсе», – написал министр спорта России в телеграм-канале.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.