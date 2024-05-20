Майгуров о призовых за сезон: «Мы выплатили спортсменам примерно 52 млн рублей»

Теги сборная России сборная России жен Чемпионат мира по биатлону чемпионат России Союз биатлонистов России Спартакиада Виктор Майгуров Кубок России деньги Кубок Содружества Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал сумму призовых для биатлонистов за прошедший сезон.

«В этом сезоне мы платим призовые на соревнованиях. Примерно 52 млн рублей мы выплатили спортсменам. На Кубке содружества их получили 42 спортсмена, на Кубке России – 70 спортсменов. У нас состоялось 81 соревнование, они включали в себя два главных старта сезона: Спартакиаду и чемпионат России.

На Спартакиаде атмосфера была приближена к атмосфере чемпионата мира. Результаты показали, что не всем лидерам удалось справиться с психологическим давлением. Турнир Спартакиады по биатлону посетили около 72 тысяч зрителей, – рассказал Майгуров.

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы

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5 комментариев
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460 тысяч прсерно в среднем на спортсмена. Ну нормально, не так чтоб прям очень много. Хотя смысла в этих покатушках на чемпионатах России перед своими же тренерами и части родни никакого нет.
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интересные цифры, ЦИК научил СБР считать
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Интересно узнать, а заработать удалось что-нибудь? Зрителей много, трансляции по ТВ, доходы от рекламы и т.д
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А себе сколько напилите?
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Это сколько - сколько в евро ?
Футболисты из Зенита громко хохотали над этой цифрой !
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