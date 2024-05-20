Майгуров о призовых за сезон: «Мы выплатили спортсменам примерно 52 млн рублей»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал сумму призовых для биатлонистов за прошедший сезон.

«В этом сезоне мы платим призовые на соревнованиях. Примерно 52 млн рублей мы выплатили спортсменам. На Кубке содружества их получили 42 спортсмена, на Кубке России – 70 спортсменов. У нас состоялось 81 соревнование, они включали в себя два главных старта сезона: Спартакиаду и чемпионат России.

На Спартакиаде атмосфера была приближена к атмосфере чемпионата мира. Результаты показали, что не всем лидерам удалось справиться с психологическим давлением. Турнир Спартакиады по биатлону посетили около 72 тысяч зрителей, – рассказал Майгуров.

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы