Майгуров об антидопинговой работе: «Раз в квартал отчитываемся перед IBU. У нас до сих пор есть пропуски допинг‑тестирования»

Виктор Майгуров указал на факты пропуска допинг-тестов российскими биатлонистами.

«За прошедший сезон у нас состоялись 22 антидопинговых мероприятия. Это единственный момент, по которому мы общаемся и отчитываемся перед IBU, раз в квартал отчитываемся.

Более полутора тысяч спортсменов участвовали в этих антидопинговых семинарах. К сожалению, у нас до сих пор есть пропуски допинг‑тестирования. Многие спортсмены находятся и в международном пуле тестирования.

Также мы взаимодействуем с IBU по теме недопуска насилия и абьюза в отношении спортсменов», – рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.