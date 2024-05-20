Виктор Майгуров: «Опыт Дегтярева говорит, что нет сомнений, что наша отрасль будет развиваться дальше»

Теги Союз биатлонистов России Государственная дума Виктор Майгуров Министерство спорта России Михаил Дегтярев Биатлон

Виктор Майгуров оценил назначение Михаила Дегтярева новым министром спорта.

«Пока личных встреч с Дегтяревым не было. Думаю, скоро будет на уровне всех спортивных федераций.

Лично не знаком с ним. Но отчасти знаю его по работе в Госдуме, по работе в Хабаровском крае. Там у меня много родственников, знакомых.

Опыт Дегтярева говорит о том, что нет сомнений, что наша отрасль будет развиваться дальше», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

В 2016-2020 годах Дегтярев возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2021 по 2024 год занимал пост губернатора Хабаровского края.

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1 комментарий
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