Виктор Майгуров: «Опыт Дегтярева говорит, что нет сомнений, что наша отрасль будет развиваться дальше»

Виктор Майгуров оценил назначение Михаила Дегтярева новым министром спорта.

«Пока личных встреч с Дегтяревым не было. Думаю, скоро будет на уровне всех спортивных федераций.

Лично не знаком с ним. Но отчасти знаю его по работе в Госдуме, по работе в Хабаровском крае. Там у меня много родственников, знакомых.

Опыт Дегтярева говорит о том, что нет сомнений, что наша отрасль будет развиваться дальше», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

В 2016-2020 годах Дегтярев возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2021 по 2024 год занимал пост губернатора Хабаровского края.

«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)