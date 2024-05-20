Наталия Шевченко о переходе в биатлон: «Не ожидала таких результатов. Партнеры по команде вначале не воспринимали меня всерьез, но позже свыклись»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Союз биатлонистов Норвегии Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Экс-лыжница Наталия Шевченко назвала неожиданными свои результаты в биатлоне.

В минувшем сезоне Шевченко заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). До мая 2022 года она выступала в лыжных гонках.

«Когда я переходила два года назад в биатлон, я не ожидала таких результатов. Но я работала и верила в себя. Спасибо СБР за то, что пошли на такой эксперимент. Я доказываю, что я тут не просто так, я счастлива.

Партнеры по команде не воспринимали меня всерьез в начале моего пути, но позже они свыклись с моим прогрессом, считались со мной, и мне приятно, что они воспринимают меня как лидера. Перед началом сезона я даже не рассчитывала, что буду одним из лидеров.

Отстранение от международных стартов сыграло мне на руку. За эти два года я смогла максимально посмотреть на всех биатлонисток, перенять их опыт. За Кубком мира следила, смотрела отдельные гонки. Ни с кем из иностранных биатлонистов я не общаюсь, я еще не выступала», – рассказала Шевченко.

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2 комментария
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Как по мне, самая интересная отечественная биатлонистка в плане международной перспективы. Возраст позволяет надеяться, что она международные старты застанет
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