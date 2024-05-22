Исполком СБР согласовал переход биатлонистки Шнейдер в сборную Беларуси

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СБР согласовал переход Ксении Шнейдер из сборной России в Беларусь.

Шнейдер вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья, после чего подала заявление о переходе. 

«Исполком Союза биатлонистов России на заседании во вторник, 21 мая, согласовал смену спортивного гражданства биатлонистки сборной команды Тюменской области Шнейдер Ксении Юрьевны в связи с регистрацией брака и переездом на постоянное место жительство в Республику Беларусь», – сообщается на сайте СБР. 

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси

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1 комментарий
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Ну вот теперь эстафету можно бежать и Шнейдер . Девчонка хорошая, трудолюбивая
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