Исполком СБР согласовал переход биатлонистки Шнейдер в сборную Беларуси

СБР согласовал переход Ксении Шнейдер из сборной России в Беларусь.

Шнейдер вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья, после чего подала заявление о переходе.

«Исполком Союза биатлонистов России на заседании во вторник, 21 мая, согласовал смену спортивного гражданства биатлонистки сборной команды Тюменской области Шнейдер Ксении Юрьевны в связи с регистрацией брака и переездом на постоянное место жительство в Республику Беларусь», – сообщается на сайте СБР.

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси